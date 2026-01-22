Главный тренер «Вашингтона» выразил озабоченность турнирным положением команды

Капитан «Столичных» Александр Овечкин в этой игре провел больше всех времени на льду среди нападающих (23:13) и отметился одной передачей. «Вашингтон» не смог подняться вверх по турнирной таблице и на данный момент занимает десятое место в Восточной конференции, на четыре очка отставая от зоны плей-офф.

«Наш сезон висит на волоске. Нам придется собраться с силами, отдать все, что у нас есть, и играть так, как будто мы уже участвуем в плей-офф. Я ненавижу использовать это в регулярном сезоне, но мы очень, очень близки к тому, чтобы оказаться в огромной, огромной яме, если в ближайшее время не добьемся нужных результатов», — констатировал Карбери.

В минувшем сезоне «Вашингтон» стал победителем Восточной конференции, набрав 111 очков в 82 матчах. Сейчас у команды 54 балла после 50 игр.

Ранее российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на третье место в бомбардирской гонке в НХЛ.