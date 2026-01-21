Кучеров вырвался на третье место в списке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился хет-триком из результативных передач. Перед отчетной игрой россиянин отставал на два очка в споре бомбардиров от Макклина Селебрини из «Сан-Хосе». Суперталант «Акул» результативных баллов в матче не набрал, и позволил Кучерову обойти себя.

Теперь у нападающего «Тампы» 73 (24+49) очка, а у Селебрини осталось 72 (24+48). Кучеров вышел на чистое третье место в споре бомбардиров. Впереди только «два Мака» — Нэтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», у которых по 85 очков.

Победа над «Сан-Хосе» позволила «Тампе» вернуть первое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Молний» 66 очков после 48 игр. Столько же набрали «Каролина Харрикейнз», но в 50 играх.

Ранее голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский провел драку со своим коллегой по амплуа Алексом Недельковичем из «Сан-Хосе».