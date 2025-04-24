Главный тренер «Заречья-Одинцово» возглавит сборную России
Константин Ушаков назначен главным тренером женской сборной по волейболу
Фото: [Всероссийская федерация волейбола]
Главный тренер ЖВК «Заречье-Одинцово» Константин Ушаков возглавил женскую сборную России. Кандидатуру специалиста утвердил президиум Всероссийской федерации волейбола.
«Ощущения очень хорошие. Я давно хотел вернуться и возглавить сборную после неудачного сезона 2017. Постоянно думал об этом, стремился, работал», — сказал Ушаков.
Константин Ушаков уже руководил главной командой страны. Но короткий опыт в 2017 году оказался неудачным: сборная проиграла в четвертьфинале чемпионата Европы команде Турции.
Предполагается, что Ушаков будет возглавлять национальную команду следующие три года. В нынешнем сезоне он привел «Заречье-Одинцово» к бронзовым медалям чемпионата России. Подмосковная команда в драматичной пятиматчевой серии обыграла «Ленинградку». «Заречье» проиграло первые два матча, но затем взяло три игры подряд.
Ранее сообщалось, что российская волейболистка Марина Маркова стала чемпионкой Турции в составе клуба «Вакыфбанк».