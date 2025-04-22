Теннисистка Сизикова и баскетболист Кулагин собрались пожениться

Российская теннисистка Яна Сизикова в соцсетях сообщила о помолвке с баскетболистом «Самары» и сборной России Михаилом Кулагиным.

Спортсменка опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце правой руки и сопроводила ее подписью: «Ну, в общем, да».

Яна Сизикова специализируется на игре в парном разряде. За карьеру 30-летняя теннисистка выиграла шесть титулов в паре.

Ее ровесник Михаил Кулагин выступает на позиции разыгрывающего защитника. За свою карьеру он выступал за клубы «Триумф», ЦСКА, «Енисей», «Нижний Новгород», УНИКС. В «Самаре» баскетболист проводит второй сезон.

Ранее сообщалось, что один из сильнейших российских биатлонистов Карим Халили в новом сезоне будет выступать за сборную Московской области.