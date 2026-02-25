Главный тренер «Зенита» налетел на штраф в сто тысяч рублей

Как сообщается на сайте ВФВ, Алекно наказан за использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений в отношении официального лица матча. Инцидент произошел 15 февраля во время матча «Зенита» с «Белогорьем».

В Туле «Зенит» обыграл «Белогорье» со счетом 3:0, однако все партии получились упорными.

«Судьи, наверное, имеют право ошибаться, когда это не явно. Реагировать — тут, наверное, больше вопросов ко мне, потому что спокойно смотреть я не умею. Это моя работа, которой я отдаю практически 24 часа, чтобы какой-то мяч при непрофессиональном действии судьи решал судьбу команды. С этим не согласен. Реагировать нужно по-другому, но пока у меня не получается», — признал свою неправоту Алекно сразу после матча.

Петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице, одержав 21 победу в 26 матчах. «Белогорье» располагается на пятой строчке с 18 победами. Лидирует в чемпионате России казанский «Зенит» — 25 побед в 27 играх.

Владимир Алекно — один из самых титулованных российских тренеров. Он 10 раз выигрывал чемпионат России со своими клубами, а в 2012 году привел национальную сборную к победе на Олимпийских играх.

