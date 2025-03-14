Главный тренер «Зенита» оценил трансферную кампанию «Спартака»

Семак назвал трансферную кампанию красно-белых «прекрасной».

Специалист отметил, что в ближайшем матче встретятся соперники, которые стараются играть максимально активно.

«Спартак» зимой приобрел у греческого АЕКа нападающего Ливая Гарсию за 18,7 млн евро, а у аргентинского «Ривер Плейта» — вингера Пабло Солари за 10 млн евро. Главной покупкой «Зенита» стал вингер Луис Энрике — за него петербургский клуб заплатил «Ботафого» 33 млн евро.

«Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве на «Лукойл Арене» 16 марта.

Принципиальный матч пропустит полузащитник «Зенита» Вендел, дисквалифицированный за неприличный жест в адрес трибун во время матча с «Факелом».