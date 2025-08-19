Главный трофей российского футбола чуть не разбился на заводе мороженого в Омске

Главный трофей российского футбола чуть не разбился во время турне по городами, пишет Mash.

По информации источника, когда Кубок России был доставлен на завод мороженого в Омске, трофей получил повреждение. Кубок случайно уронили во время экскурсии на производстве, из-за чего он получил трещину.

Чтобы предотвратить дальнейшие повреждения, организаторы поместили кубок в стеклянный аквариум.

Российский футбольный союз (РФС) в течение всего сезона возит Кубок России по городам, где проводятся матчи Премьер-лиги. В ведомстве уже прокомментировали инцидент, отметив, что победитель РПЛ получит трофей в лучшем виде — его приведут в порядок и починят.

Старт сезона в РПЛ прошел 18 июля. На зимнюю паузу российские команды команды должны уйти 14 декабря.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске тренер обматерил судью и дал ему пинка прямо на поле.