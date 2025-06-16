В «Ростове» подтвердили переход защитника Осипенко в «Динамо»

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц подтвердил информацию о том, что защитник южан Максим Осипенко переходит в «Динамо».

Он сообщил, что клуб устроила сумма, которую бело-голубые заплатили за 31-летнего защитника. По данным инсайдера Ивана Карпова, «Динамо» заплатит «Ростову» €2,9 млн. Зарплата самого защитника будет составлять €1,6 млн в год, причем может существенно вырасти благодаря бонусам за результативные действия.

В минувшем сезоне Осипенко провел 40 матчей за «Ростов» во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав пять голевых передач. Интерес к защитнику, кроме «Динамо», проявляли «Краснодар», «Зенит» и «Спартак».

Ранее стало известно об активном интересе турецкого «Фенербахче» к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку. Армейский клуб хочет выручить за 19-летнего футболиста порядка €20-25 млн.