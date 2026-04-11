Борющаяся с раком Симоньян скрыла свой диагноз от родных детей

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, которая проходит лечение от онкологического заболевания, до сих пор не раскрыла правду своим детям. Об этом она заявила в эфире программы «Секрет на миллион».

Как пояснила журналистка, дети не знают о диагнозе. Зато в курс дела введены все остальные родственники — сестры и близкие, которых она специально собрала для разговора. Им новость преподнесли спокойно, без лишней драматизации.

«Дети не знают. Дети не знают, всех остальных сестер я всех собрала», — рассказала Симоньян.

При этом Симоньян подчеркнула, что намерена сделать все возможное для полного выздоровления. Однако на всякий случай уже дала родным четкие указания — что и как делать в случае непредвиденного развития событий.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян рассказывала, что один из ее детей страдает неизлечимым заболеванием. О собственном онкологическом диагнозе она узнала в тяжелый период — после того, как ее супруг Тигран Кеосаян впал в кому, и одновременно выяснилось состояние ребенка. Первую операцию журналистке сделали в сентябре 2025 года. По версии самой Симоньян, болезнь могла взыграть в организме на фоне сильного стресса.

