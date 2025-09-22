Главред RT Симоньян призналась, что лечится от онкологии

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что проходит лечение от рака. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале, подчеркнув, что старается не скрывать правду.

7 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян впервые публично призналась, что у нее выявили серьезное заболевание, и выразила слова поддержки всем, кто оказался в подобной ситуации. 9 сентября журналистка сообщила, что ей провели операцию. Спустя два дня она рассказала, что уже вернулась домой.

По словам Симоньян, впереди ее ждет еще много этапов лечения, однако есть надежда, что они окажутся менее тяжелыми, чем предполагается.

Телеведущая также отметила, что ее супруг Тигран Кеосаян все так же находится в коме. В июле сообщалось, что журналист начал общаться движениями глаз, а также шевелил рукой.

Ранее сообщалось, что русские старообрядцы помолились за здоровье главреда RT Маргариты Симоньян.