Главред «Вечерней Москвы» умер от обширного инфаркта

На 75-м году жизни скончался известный журналист Александр Куприянов, занимавший пост главного редактора газеты «Вечерняя Москва». Об этом говорится на сайте издания.

По словам первого заместителя редактора Александра Шарнауда, причиной смерти журналиста стал обширный инфаркт.

Куприянов возглавил «Вечернюю Москву» в 2011 году и за время своей профессиональной деятельности внес значительный вклад в развитие столичной журналистики.

Помимо редакторской работы, Куприянов был талантливым писателем. Он написал 20 художественных произведений, часть из которых была опубликована под литературным псевдонимом Александр Купер. Его творчество получило признание как у читателей, так и в профессиональных кругах.

За многолетнюю плодотворную деятельность журналист удостоился нескольких государственных наград, включая орден Дружбы и орден «Знак Почета». Также ему присвоили звание заслуженного работника культуры РФ за достижения в развитии культуры, искусства и медиаиндустрии.

