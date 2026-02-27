Глейхенгауз объяснил, почему российские фигуристки не могут быть такими раскрепощенными, как Алиса Лью

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз, который сопровождал российскую фигуристку Аделию Петросян на Олимпиаде, высказался в интервью Sport24 об олимпийской чемпионке Алисе Лью.

Американская фигуристка заявляла, что приехала на Игры не за медалью, а для того, чтобы получать удовольствие. Лью не лукавила: ее катание было максимально раскрепощенным и этим выгодно выделяло фигуристку среди других участниц.

Глейхенгауз считает, что российским спортсменкам сложно было бы достичь такого уровня раскрепощенности.

«Когда ты еще совсем молодая девчонка, ты единственная от страны, и вся страна ждет и хочет не чтобы ты там удовольствие получил, а все ждут от тебя победы. Мне кажется, сложно быть на таком расслабленном вайбе и получать удовольствие», — сказал Глейхенгауз.

Специалист предположил, что единственным вариантом для россиянок было бы выступать очень долго, тогда расслабленность может прийти с опытом. С другой стороны, это сложно осуществить из-за высочайшей конкуренции в России: стоит проиграть — и ты уже не едешь ни на какие международные соревнования.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал абсолютно справедливой победу Алисы Лью на Олимпиаде.