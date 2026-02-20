Ягудин признал, что русские не имеют кататься так, как американка Лью

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с ДоброFON оценил итоги женского одиночного катания на Олимпиаде в Милане. Он назвал абсолютно справедливым золото американки Алисы Лью.

Лью набрала 226,79 балла по сумме двух программ и вырвалась на первое место с третьей позиции после короткой программы. Серебро и бронза достались японским фигуристкам Каори Сакамото и Ами Накаи. Россиянка Аделия Петросян заняла шестое место, упав с четверного тулупа в произвольной программе.

«Абсолютно справедливое золото. Просто так кататься, как Алиса Лью, русские так не умеют. Это просто по фану…», — сказал Ягудин.

Американка без всякой зажатости и волнения представила свою произвольную карьеру. Еще до выступления она говорила, что ей неважна медаль, — спортсменка просто получает кайф от участия в Олимпийских играх.

Заслуженный тренер России Александр Жулин также отметил раскованность американской чемпионки. При этом он сказал, что, если бы не дисквалификация, Камила Валиева порвала бы всех на этой Олимпиаде, «как тузик грелку».