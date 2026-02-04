Продюсер усомнился в долгосрочном успехе нового старого образа Глюкозы

Попытка певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) возродить свой культовый образ 2000-х — бунтарки с доберманами — выглядит сегодня как стратегическое ностальгическое возвращение. Однако, по мнению продюсера Сергея Дворцова, этот ход рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию и вряд ли найдет долгий отклик у более зрелой и думающей публики, особенно в контексте возросшего запроса на патриотическое содержание в творчестве. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отмечает неоднозначность фигуры самой певицы. Несмотря на талант и легендарный статус, ее имидж тесно связан со скандалами, в том числе с задержаниями за наркотики. Хотя Глюкоза успешно реабилитировалась и продолжает собирать залы, подобный бэкграунд, по мнению Дворцова, неизбежно влияет на ее амплуа, добавляя к образу «девочки-бунтарки» тень личной зависимости. Это создает внутреннее противоречие: попытка вернуть беззаботный образ юности соседствует со взрослыми проблемами самой артистки.

По словам продюсера, последствия такой стратегии могут оказаться недолговечными, поскольку подстраиваться под быстро меняющиеся вкусы молодежи с одним и тем же образом будет все сложнее, и уже через полгода-год он может наскучить. Более того, на фоне общего тренда в стране, где в цене патриотическая повестка, эскапистский и откровенно подростковый имидж рискует оказаться на периферии культурного мейнстрима.

