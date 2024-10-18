Глюкозу не пригласили на съемки новогодних шоу

Как сообщает издание «7 дней», ее не пригласили на съемки новогодних шоу. Правда, до Нового года еще есть время, возможно, позиция телеканалов изменится.

Стоит добавить, что после странного выступления в Красноярске и появившихся после этого слухов о лечении в рехабе деятельность Ионовой серьезно изменилась. Она решила сменить псевдоним и заняться выступлениями в клубах в качестве диджея.

Ранее психолог Зеленчук оценила состояние Глюкозы после «пьяного» концерта.