Муж Блиновской стал профессиональным снайпером

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей стал снайпером, успешно завершив полный курс подготовки, отработав в паре под Красногоровкой в ДНР, сообщил Mash.

В ближайшем будущем Блиновский может снова отправиться в одно из подразделений ВС России.

Как сообщили источники из окружения бывшего мужа королевы марафонов, после окончания обучения ему вручили индивидуальную снайперскую винтовку СВД. Также во время тренировок он помогал командирам обучать новичков.

Ранее Блиновского задержали в зоне специальной военной операции (СВО) и доставили в Москву для допроса, где он рассказал о том, как его обманул на 45 млн руб. известный адвокат Эльман Пашаев. Затем Алексей выставил на продажу свой коттедж в подмосковной Истре за 250 млн руб., чтобы расплатиться с долгами и решить свои проблемы.

Ранее сообщалось, что к сыну певицы Валерии Арсению Шульгину подали иск на сумму свыше $500 тыс.