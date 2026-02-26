Глушаков отказался признать «Динамо» топ-клубом

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Денис Глушаков разговоре с Legalbet высказался о московском «Динамо», подчеркнув, что бело-голубые не являются топ-клубом.

«Динамо» — не топ-клуб. Почему? Когда они в последний раз что-то выигрывали вообще? Они только недавно из Первой лиги вернулись», — сказал Глушаков.

Московское «Динамо» выступало в Первой лиге в сезоне 2016/17. После возвращения в РПЛ динамовцы дважды становились бронзовым призерами чемпионата России. Нынешний сезон бело-голубые проводят неудачно, после первой части чемпионата команда занимает только десятое место.

В октябре «Динамо» поменяло главного тренера. Пришедший перед началом сезона Валерий Карпин подал в отставку и решился сосредоточиться на работе в сборной России. До конца сезона главным тренером «Динамо» назначен Ролан Гусев.

