«Вошел в стадию неуправляемости»: Гурцкая оценил игру Глушенкова в последних матчах
Агент Гурцкая раскритиковал полузащитника «Зенита» Глушенкова
Фото: [ФК «Зенит»]
Футбольный агент Тимур Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат» раскритиковал игру атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче со «Спартаком» (1:2).
«У меня вот такое впечатление, что Глушенков вошел в стадию такой же неуправляемости, какая у него была в «Спартаке». Да, в «Спартаке» он провел меньше матчей, но как будто в «Зените» он себя чувствует уже равноценной звездой», — сказал Гурцкая.
Специалист предположил, что футболисту могут мешать последствия травмы.
Глушенков, перешедший в «Зенит» из «Локомотива», блестяще начал сезон в новом клубе. Он отметился дублем в ворота «Краснодара» в матче за Суперкубок, а затем забил семь мячей в четырех матчах РПЛ. По возвращении в строй после травмы у полузащитника лишь один забитый мяч в шести играх чемпионата.
Ранее известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру опорника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче со «Спартаком».