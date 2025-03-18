«Вошел в стадию неуправляемости»: Гурцкая оценил игру Глушенкова в последних матчах

«У меня вот такое впечатление, что Глушенков вошел в стадию такой же неуправляемости, какая у него была в «Спартаке». Да, в «Спартаке» он провел меньше матчей, но как будто в «Зените» он себя чувствует уже равноценной звездой», — сказал Гурцкая.