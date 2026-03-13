Глушенков рассказал, почему отказался общаться с журналистами

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков на клубном YouТube-канале рассказал, почему он не хочет общаться с журналистами.

Футболист отметил, что просто не видит в этом смысла.

«Я не собираюсь общаться. Я не обижен, я их уважаю, но какую чушь они спрашивают», — сказал Глушенков.

Ранее футболист уже несколько раз обжигался из-за неосторожных высказываний в общении с прессой.

Максим Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года. Ранее он играл за «Спартак», «Химки» и «Крылья Советов». В текущем сезоне 26-летний полузащитник является лучшим бомбардиром петербургского клуба с 10 голами и восемью передачи в 23 матчах чемпионата и Кубка России.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ, отставая на один балл от лидирующего «Краснодара». В центральном матче 21-го тура петербуржцы сыграют с московским «Спартаком».