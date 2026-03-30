Глушенков сделал неожиданный выбор лучшего футболиста России

Полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Глушенков в интервью «Советскому спорту» назвал лучшего футболиста национальной команды в XXI веке.

Выбор Глушенкова оказался неожиданным. Лучшим он назвал полузащитника ЦСКА Данила Кругового, так как он обладает сильным ударом.

Также Глушенков рассказал, что в детстве его кумиром был Андрей Аршавин. Сравнивать же себя с кем-то из легенд прошлого футболист «Зенита» отказался.

Данил Круговой выступает за ЦСКА с 2024 года, перейдя из «Зенита». В нынешнем сезоне Фабио Челестини нашел для футболиста место на краю атаки. В 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах Круговой забил пять мячей и отдал шесть передач. За сборную России футболист провел 10 игр, не отметившись забитыми мячами.

