Глушенков уходил с тренировки «Зенита» со словами «чо-то холодно»

Он рассказал со ссылкой на источники в клубе, что в последнее время Глушенков тренируется спустя рукава. Тем не менее футболист продолжает получать место в стартовом составе, что нервирует других игроков.

При этом Карпов опроверг целый ряд инсайдов, которые в последний день появились в Сети в связи с «Зенитом». В частности, сообщалось, что Глушенков якобы посоветовал Сергею Семаку «научиться тренировать». Эту информацию опроверг и Карпов, и оба предполагаемых участника конфликта.

Глушенков дал резонансное интервью в промежутке между играми сборной России против Гренады и Замбии. Футболист заявил, что в национальной команде он получает удовольствие от игры, которое у него пропало в «Зените». После этого полузащитник оформил хет-трик в ворота сборной Замбии.