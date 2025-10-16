«Гнать в три шеи»: Губерниев дал совет по поводу Станковича

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что «Спартак» должен расстаться с главным тренером Деяном Станковичем.

Сербский специалист накануне отметил, что сказал руководству красно-белых, что готов покинуть клуб.

«В прекрасном фильме «Звезда пленительного счастья» мать декабриста Анненкова сказала герою Игоря Костолевского: «Что ты дурак я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать». Все, что знала одна Сербия, теперь знаем еще и мы. Его надо гнать в три шеи! Он слабый тренер», — сказал Губерниев.

«Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 18 очками после 11 матчей. У Деяна Станковича заканчивается месячная дисквалификация, которую он получил после устроенного скандала в матче с «Динамо».

Ранее стало известно, что бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян будет работать в «Спартаке».