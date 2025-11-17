Голевая машина Холанд деклассировал Италию на «Сан-Сиро»

Сборная Норвегии впервые с 1998 года вышла на чемпионат мира по футболу. В отборочной группе I скандинавы одержали восемь побед в восьми матчах.

В воскресенье, 16 ноября, Норвегия на миланском стадионе «Сан-Сиро» разгромила сборную Италии со счетом 4:1. В домашнем матче норвежцы также крупно обыграли «скуадру адзурру» (3:0).

В Милане норвежцам пришлось отыгрываться после гола Франческо Эспозито на 11-й минуте. Во втором тайме Антонио Нуса сравнял счет, а затем Эрлинг Холанд с разницей в две минуты забил два мяча. Подвел итог в компенсированное время Йорген Ларсен.

Эрлинг Холанд забивал во всех девяти матчах сборной Норвегии в календарном году. В этом сезоне у него 32 гола в 20 матчах за национальную команду и «Манчестер Сити». В европейском отборе норвежец наколотил 16 мячей в восьми матчах и с отрывом опередил англичанина Харри Кейна, голландца Мемфиса Депая и австрийца Марко Арнаутовича, у которых по восемь голов.

Сборной Италии предстоит пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи.

Ранее стало известно, что сборная ДР Конго, за которую играет спартаковец Тео Бонгонда, пробилась в межконтинентальные стыковые матчи.