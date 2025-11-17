Команда спартаковца Бонгонды выбила Нигерию из отбора на ЧМ

Сборная ДР Конго пробилась в межконтинентальные стыковые матчи, победив в африканской квалификации команду Нигерии в серии пенальти.

Основное время матча завершилось вничью (1:1). Нигериец Франк Ониека открыл счет уже на третьей минуте, но еще в первом тайме Мешак Элиа сравнял результат.

Сильная сборная Нигерии в такими звездами в составе как Виктор Осимхен, Алекс Ивоби, Адемола Лукман и другие второй раз подряд не смогла пробиться на чемпионат мира.

За сборную ДР Конго выступает спартаковец Тео Бонгонда. В отчетном матче он не принимал участия из-за небольшого повреждения. Ранее он помог национальной команде одолеть в полуфинале квалификации Камерун (1:0).

Межконтинентальные стыковые матчи пройдут в Мексике в марте 2026 года. Помимо конголезцев, право на участие в них получили сборные Боливии и Новой Каледонии. К ним присоединятся еще две команды из Азии и КОНКАКАФ.

Ранее сборная России прервала беспроигрышную серию, уступив в Сочи сборной Чили.