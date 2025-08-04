Гольфист из Подмосковья Егор Ерошенко одержал победу на чемпионате России
Подмосковный спортсмен Егор Ерошенко стал чемпионом России по гольфу
Фото: [makskomarov.ru]
Подмосковный спортсмен Егор Ерошенко завоевал золото на XXXIV Чемпионате России по гольфу. Соревнования прошли на территории гольф-клуба «Пайн Крик» в Екатеринбурге.
За победу на чемпионате боролись 80 сильнейших спортсменов из восьми регионов России. В результате сборная Подмосковья подтвердила статус одной из самых сильных команд в стране.
Егор Ерошенко завоевал золото в личном зачете и оформил золотой дубль, одержав победу в командном чемпионате России, который прошел в июле. Таким образом, он стал четырехкратным чемпионом России.
В женском зачете серебро завоевала еще одна представительница Подмосковья — Анна Шульце.
«Отмечу, что скоро сборная Московской области пополнится новыми звездами гольфа, а значит — мы усилим состав и будем настроены на новые победы!» - отметил первый вице-президент Федерации гольфа Подмосковья Алексей Жарич.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные объекты строятся и модернизируются в области в этом году.