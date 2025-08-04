Гольфист из Подмосковья Егор Ерошенко одержал победу на чемпионате России

Подмосковный спортсмен Егор Ерошенко завоевал золото на XXXIV Чемпионате России по гольфу. Соревнования прошли на территории гольф-клуба «Пайн Крик» в Екатеринбурге.

За победу на чемпионате боролись 80 сильнейших спортсменов из восьми регионов России. В результате сборная Подмосковья подтвердила статус одной из самых сильных команд в стране.

Егор Ерошенко завоевал золото в личном зачете и оформил золотой дубль, одержав победу в командном чемпионате России, который прошел в июле. Таким образом, он стал четырехкратным чемпионом России.

В женском зачете серебро завоевала еще одна представительница Подмосковья — Анна Шульце.

«Отмечу, что скоро сборная Московской области пополнится новыми звездами гольфа, а значит — мы усилим состав и будем настроены на новые победы!» - отметил первый вице-президент Федерации гольфа Подмосковья Алексей Жарич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные объекты строятся и модернизируются в области в этом году.