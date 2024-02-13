Гольфистка из Московской области стала призером на международных соревнованиях

Спортсменка из Подмосковья Наталия Гусева заняла третье место на международных соревнованиях по гольфу Magical Kenya Ladies Open. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что гольфистка приняла участие в женском европейском туре. По итогам соревнований подмосковная спортсменка завоевала «бронзу» и получила специальное приглашение на престижнейший турнир Aramco Saudi LadiesInternational с призовым фондом в пять миллионов долларов, который стартует в этот четверг. Международные соревнования по гольфу проходили в городе Килифи (Кения) на прошлой неделе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.