Голкипер «Динамо» оценил шансы команды в кубковом матче с «Краснодаром»
Фото: [ФК «Динамо»]
20-летний голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» оценил шансы команды пробиться в суперфинал Кубка России в противостоянии с «Краснодаром».
8 апреля «Динамо» примет «Краснодар» на своем поле в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Победитель по сумме двух игр станет участником суперфинала.
Расулов отметил, что у «Динамо» минимальные шансы зацепиться за медали в чемпионате России (бело-голубые занимают восьмое место), поэтому все внимание сосредоточено на Кубке России.
«Понимаем, что есть хорошие шансы против «Краснодара» — он не кажется непобедимым», — сказал Расулов.
Голкипер выделил в составе соперника нападающего Джона Кордобу. По словам Расулова, все знают, как действуют колумбийский форвард, но мало кто может с ним справиться.
