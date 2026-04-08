Голкипер «Динамо» оценил шансы команды в кубковом матче с «Краснодаром»

20-летний голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» оценил шансы команды пробиться в суперфинал Кубка России в противостоянии с «Краснодаром».

8 апреля «Динамо» примет «Краснодар» на своем поле в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Победитель по сумме двух игр станет участником суперфинала.

Расулов отметил, что у «Динамо» минимальные шансы зацепиться за медали в чемпионате России (бело-голубые занимают восьмое место), поэтому все внимание сосредоточено на Кубке России.

«Понимаем, что есть хорошие шансы против «Краснодара» — он не кажется непобедимым», — сказал Расулов.

Голкипер выделил в составе соперника нападающего Джона Кордобу. По словам Расулова, все знают, как действуют колумбийский форвард, но мало кто может с ним справиться.

