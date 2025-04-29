Голкипер «Колорадо» пропустил самую курьезную шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ

Курьезный эпизод произошел в концовке первого периода пятого матча серии с «Даллас Старз». Блэквуд отразил бросок защитника Томаса Харли. Но шайба полетела за шиворот вратарю, затем ударилась в штангу, отскочила в спину Блэквуду, а затем уже юркнула в ворота.

Этот гол во многом стал определяющим. «Даллас» повел со счетом 2:0, а затем довел дело до крупной победы — 6:2. Россияне «Старз» Илья Любушкин и Евгений Дадонов записали на свой счет в этом матче по голевой передаче.

«Даллас» ведет в серии — 3-2.

Ранее российский нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников оформил хет-трик в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».