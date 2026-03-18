Голкипер «Краснодара» помечтал, чтобы каждая игра была, как с ЦСКА

Голкипер «Краснодара» Сергей Агкацев в разговоре с «Чемпионатом» высказался о матче полуфинала пути РПЛ Кубка России с ЦСКА, в котором у него практически не было работы.

Голкипер «Краснодара» Сергей Агкацев в разговоре с «Чемпионатом» высказался о матче полуфинала пути РПЛ Кубка России с ЦСКА, в котором у него практически не было работы.

«Краснодар» в первом матче противостояния уступил армейцам 1:3, но в ответном домашнем поединке разбил команду Фабио Челестини со счетом 4:0 и вышел в финал пути РПЛ Кубка России.

«Быки» владели тотальным преимуществом, и ЦСКА нанес лишь один в сторону ворот соперника. Агкацев не удивился отсутствию работы.

«Я мечтаю, чтоб каждая игра была такой, как ЦСКА. Главное, чтоб сзади «на ноль», — сказал Агкацев.

Голкипер «Краснодара» подчеркнул, что команда ответила победой и забитыми мячами на провокации соперника: по ходу матча нередко возникали горячие стычки, а два игрока ЦСКА получили красные карточки.

После победы над ЦСКА с яркой речью перед командой выступил президент «Краснодара» Сергей Галицкий, который призвал сохранить такой настрой до конца сезона.