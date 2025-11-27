Голкипер махачкалинского «Динамо» заявил, что никто не имеет права критиковать Акинфеева за ошибки

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что никто не имеет права критиковать голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, даже если тот ошибается.

В среду, 26 ноября, махачкалинцы уступили ЦСКА в Кубке России (1:2). «Динамо» открыло счет после подачи углового, когда Акинфеев нерасчетливо сыграл на выходе. Также после розыгрыша углового армейцы пропустили и в матче РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«Что бы ни делал Игорь, он все всегда делает правильно. Никто не имеет права его осуждать, оценивать как‑то его действия. А если и оценивать, то только с положительной точки зрения. Мое мнение — он все делает правильно», — сказал Волк.

Ранее стало известно, что автобиография Игоря Акинфеева стала самой продаваемой книгой в России на минувшей неделе.