Голкипер «Сан-Хосе» поделился впечатлениями от драки с Бобровским

В матче регулярного чемпионата между «Акулами» и «Пантерами» (4:1) в третьем периоде вспыхнула массовая драка у ворот «Сан-Хосе», в которой был задействован и Неделькович. Увидев происходящее, с противоположной стороны площадки примчался Бобровский и вызвал американца на бой. Редкая даже для НХЛ драка вратарей прошла на равных, но в ее концовке Недельковичу удалось повалить россиянина на бой.

«Не имело значения, кто из нас победит, я бы все равно бросился на него. Честно говоря, я не ожидал таких последствий. Немного удивился, когда он упал, но я бы сделал это снова», — удовлетворенно заметил Неделькович.

Сергей Бобровский и его «Флорида» проиграли второй матч подряд после приему у Дональда Трампа в Белом доме. Ранее был разгром от «Каролина Харрикейнз» — 1:9. На данный момент действующие обладатели Кубка Стэнли «Пантерз» находятся вне зоны плей-офф, занимая 12-е место в Восточной конференции. Впрочем, отставание от первой восьмерки невелико — всего лишь четыре очка.