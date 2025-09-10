Голкипер сборной Украины назвал позором ничью с Азербайджаном

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин назвал позором ничью национальной команды в матче с Азербайджаном в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Матч в Баку завершился со счетом 1:1. Потеря очков осложнила украинской сборной борьбу за выход в финальную часть мундиаля.

Трубин, признанный болельщиками лучшим игроком матча, заявил, что соперника такого уровня сборная Украины обязана обыгрывать — «неважно, что и как». Он призвал своих партнеров задуматься о своей игре, поскольку матчи сборной в октябре станут решающими.

Уроженец Донецка Трубин является воспитанником «Шахтера». В 2023 году он перешел в португальскую «Бенфику», где является основным вратарем.

