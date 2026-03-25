Голкипер СКА собрался продолжить карьеру в НХЛ

21-летний вратарь отправится в клуб «Коламбус Блю Джекетс», в котором ковал свою славу Сергей Бобровский. «Коламбус» задрафтовал Иванова в 2022 году под общим 138-м номером. В текущем сезоне голкипер провел за СКА 29 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одержав 13 побед, пропуская в среднем 2,5 шайбы и отражая 92,85% бросков.

На данный момент в составе «Коламбуса» есть опытный Элвис Мерзликинс и 24-летний Джет Гривс, в этом сезоне оттеснивший латыша с позиции первого номера. У Мерзликинса остается еще год по контракту с кэпхитом $5,4 млн, но в клубе предпочли бы избавиться от достаточно дорогого вратаря с провальными показателями — 3,35 шайбы, 88,5%. Гривс (2,57, 90,9%) по окончании сезона станет ограниченно свободным агентом, с ним «Коламбус» почти наверняка контракт продлит. В этой ситуации у Иванова есть неплохой шанс побороться как минимум за место второго вратаря.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов высказал претензии к судейству по итогам первого матча плей-офф против ЦСКА (2:3 ОТ).