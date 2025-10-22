Голкипер «Вашингтона» нанес на шлем изображения партнеров по команде

В «портретную галерею» Томпсона попали как действующие игроки команды — Александр Овечкин, Том Уилсон и Джон Карлсон, так и звезды «Вашингтона» прошлых лет — Петер Бондра, Олаф Колциг, Николас Бэкстрем и Брэйден Холтби.

Особое место занимает изображение Тома Уилсона на задней части шлема. Нападающий изображен с распухшей щекой. За основу взята фотография из матча с «Монреаль Канадиенс» 7 декабря 2024 года. Тогда Уилсон получил шайбой в лицо после мощного броска защитника «Кэпиталз» Джейкоба Чикрана. Форвард покинул площадку, но некоторое время спустя вернулся на лед с распухшим лицом. Это не помешало Уилсону забросить две шайбы, включая победную, что позволило «Вашингтону» победить со счетом 4:2.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

