Голкипер «Виннипега» опередил Кучерова в борьбе за «Харт Трофи» и Василевского — за «Везину»

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибак стал обладателем двух ценных призов в НХЛ.

Ему отдали предпочтение журналисты, выбиравшие лауреата «Харт Трофи» (самому ценному игроку регулярного чемпионата), и генменеджеры, определявшие обладателя «Везина Трофи» (лучшему вратарю).

В голосовании за «Харт» Хеллибак набрал 1346 баллов и обошел нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля (1209) и форварда «Тампы» Никиту Кучерова (973).

В борьбе за «Везину» Хеллибака поставили выше Андрея Василевского из «Тампы» и голкипера «Лос-Анджелеса» Дарси Кемпера. Этот трофей вратарю «Виннипега» достался уже в третий раз. Из российских голкиперов «Везину» выигрывали Сергей Бобровский (дважды), Андрей Василевский и Игорь Шестеркин.

Ранее «Эдмонтон» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».