Голландский «Утрехт» счел «аморальной» продажу своего игрока в «Спартак»
«Утрехт» отказался продать защитника Эль-Каруани в «Спартак» из-за политики
Фото: [ФК «Утрехт»]
«Утрехт» отказался продать левого защитника Суфьяна Эль-Каруани в московский «Спартак», сообщил De Telegraaf.
По данным издания, в правлении голландского клуба сочли «аморальным» вести дела с российским клубом в сложившейся политической ситуации.
Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить более €6 млн за марокканского футболиста. Сам Эль-Каруани выражал желание перебраться в российский чемпионат.
В восьми матчах за «Утрехт» нового сезона Эль-Каруани забил один мяч и отдал семь голевых передач. В голландском клубе защитник подает угловые и исполняет дркгие стандарты.
Ранее «Зенит» и сербский полузащитник Саша Зделар расторгли контракт по обоюдному согласию.