Голландский «Утрехт» счел «аморальной» продажу своего игрока в «Спартак»

По данным издания, в правлении голландского клуба сочли «аморальным» вести дела с российским клубом в сложившейся политической ситуации.

Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить более €6 млн за марокканского футболиста. Сам Эль-Каруани выражал желание перебраться в российский чемпионат.

В восьми матчах за «Утрехт» нового сезона Эль-Каруани забил один мяч и отдал семь голевых передач. В голландском клубе защитник подает угловые и исполняет дркгие стандарты.

Ранее «Зенит» и сербский полузащитник Саша Зделар расторгли контракт по обоюдному согласию.