«Зенит» расстался с сербским полузащитником

Зделар пополнил состав «Зенита» зимой 2025 года, выкупив футболиста у ЦСКА за €1,3 млн. Зделар провел за «Зенит» 10 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

По данным СМИ, интерес к сербу проявляют турецкие клубы.

Ранее сообщалось, что «РБ Брагантино» отказал «Зениту» в переходе полузащитника Джона Джона из-за запрета владеющим клубом австрийским концерном «Ред Булл» осуществлять трансферы в Россию.