Голливудская актриса Сандра Буллок пожаловалась на мошенников

Американская актриса Сандра Буллок заявила, что ее семья столкнулась с угрозой из-за мошеннических схем в социальных сетях. В одном из интервью она выразила обеспокоенность из-за обманов, которые происходят с невинными людьми, ставшими жертвами аферистов, пишет журнал The Voice.

Буллок рассказала, что не ведет аккаунты в социальных сетях, и любые профили, выдающие себя за нее, являются фейковыми.

На откровения лауреата премии «Оскар» подтолкнула ее младшая сестра, которая рассказала о случаях, когда мошенники выдавали себя за актрису. Некоторые пользователи Сети, доверившиеся обманщикам, пытались выйти на Буллок через сестру и переводили деньги на счета аферистов. Буллок призвала людей быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

«Придет время, когда я буду комментировать это больше, но сейчас наша цель — помочь правоохранительным органам справиться с этим вопросом», — отметила актриса.

Буллок является обладательницей звезды на Голливудской аллее славы. Она свободно говорит по-немецки. Дважды актриса жертвовала 1 млн долларов американскому Красному Кресту. У Буллок нет родных детей. Она воспитывает приемных — сына Луи Бардо и дочь Лейлу.

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