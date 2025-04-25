Головин может вернуться в Россию до окончания срока контракта

По данным издания, футболист рассказал партнерам по команде об усталости и желании сменить обстановку, прежде всего, вернуться домой.

Как стало известно Legalbet, интерес к полузащитнику сборной России был со стороны клубов Саудовской Аравии и Катара, но Головина эти варианты не устроили.

В нынешнем сезоне Головин сыграл 29 матчей за «Монако» во всех турнирах, в которых забил три мяча. Контракт россиянина с монегасками рассчитан до 2029 года.

Ранее Головин заявил, что готов рассмотреть любые варианты в России, кроме «Спартака». До перехода в «Монако» полузащитник играл за ЦСКА, который является самым принципиальным соперником красно-белых.