Головин назвал единственный клуб в России, в который никогда не перейдет

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью «Чемпионату» заявил , что никогда не перейдет в «Спартак».

При этом он не исключил, что может оказаться в «Зените», как и в любом другом российском клубе.

«Только «Спартак» — табу», — сказал Головин.

До перехода в 2018 году в «Монако» полузащитник выступал за ЦСКА, который является принципиальным соперником «Спартака». Контракт с монегасками у 28-летнего футболист действует еще четыре года. Головин заявил, что останется жить в Монако, а вернется в Россию.

Ранее Александр Головин назвал «беспределом» положение с футболом в Сибири.