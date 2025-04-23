Головин назвал единственный клуб в России, в который никогда не перейдет
Футболист Головин: «Спартак» — табу»
Фото: [сборная России по футболу]
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью «Чемпионату» заявил, что никогда не перейдет в «Спартак».
При этом он не исключил, что может оказаться в «Зените», как и в любом другом российском клубе.
«Только «Спартак» — табу», — сказал Головин.
До перехода в 2018 году в «Монако» полузащитник выступал за ЦСКА, который является принципиальным соперником «Спартака». Контракт с монегасками у 28-летнего футболист действует еще четыре года. Головин заявил, что останется жить в Монако, а вернется в Россию.
Ранее Александр Головин назвал «беспределом» положение с футболом в Сибири.