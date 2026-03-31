Головин нашел оправдание для российских арбитров, сравнив их с французами

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в разговоре с «Вестями» ответил на вопрос об отличии судейства в России и Франции.

Весенний рестарт Российской премьер-лиги (РПЛ) ознаменовался целым рядом судейских скандалов и серьезными претензиями к работе ВАР. Головин признал, что российские судьи ошибаются достаточно часто.

«В работе российских судей есть ошибки точно. Но в их защиту скажу, что во Франции ситуация точно не лучше. Здесь ошибок тоже целая куча», — заявил Головин.

Полузащитник «Монако» на данный момент находится на сборах национальной команды. 31 марта сборная России проведет в Санкт-Петербурге товарищеский матч с командной Мали. В предыдущем матче с Никарагуа (3:1) Головин отметился збитым мячом.

Ассоциация футбольных болельщиков (FSA), представляющая интересы болельщиков в Англии и Уэльсе, провела опрос среди болельщиков клубов АПЛ. Три четверти респондентов высказались за отмену ВАР.