Головин рассказал о беспределе в сибирском футболе

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в разговоре с «Чемпионатом» высказался на тему сибирского футбола.

Ранее футболист выделил средства на строительство футбольного поля в родном Калтане, что в Кемеровской области. Он с сожалением отметил, что год от года оно становится все хуже.

«Там все очень запущено. Кому следить? Людей нет, денег нет. Администрации нашего города это не особо интересно. Сожгут это поле, не сожгут — всем без разницы. Если стелить новое, то и оно через какое-то время в негодность придет. Мне грустно такое видеть», — сказал Головин.

Футболист добавил, что подобный «беспредел» можно наблюдать по всей Сибири.

Ранее французский журналист Антуан Момон заявил, что в «Монако» будущее Головина «покрыто тайной». У полузащитника контракт с клубом еще четыре года, при этом продажа не исключена — у Головина были предложения от английских клубов.