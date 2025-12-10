Головин оценил победу «Монако» в матче Лиги чемпионов

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оценил в разговоре с ТАСС матч своей команды с «Галатасараем» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Монако» обыграл «Галатасарай» со счетом 1:0. Единственный гол забил Фоларин Балогун, с близкого расстояния переправив мяч в ворота при розыгрыше углового. В первом тайме Денис Закария не реализовал пенальти. Помимо этого, монегаски растранжирили еще несколько отличных моментов. Александр Головин провел на поле 82 минуты.

«Как и ожидалось, матч получился непростым, у них тоже было пару моментов при счете 0:0, но потом мы смогли завладеть инициативой и преимущество было уже на нашей стороне. Очевидно, что мы наиграли больше чем на один гол», — сказал Головин.

Он подчеркнул важность того, как команда отреагировала на незабитый пенальти — продолжила оказывать давление на соперника и создавать моменты.

«Монако» после шести игр с 9 очками занимает 18-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. Борьбу за трофей продолжат 24 команды из 36.

В шестом туре Лиги чемпионов волевые победы одержали «Бавария», «Барселона», «Атлетико» и «Марсель».