«Все покрыто тайной»: французский журналист высказался о будущем Головина в «Монако»

По его словам, все, что касается состояния Головина, в клубе «покрыто тайной». Представители клуба сначала говорят о несерьезной травме футболиста, а затем заявляют, что их не так поняли. Один источник в «Монако» говорит, что Головину необходим отдых, другой предполагает, что полузащитник может сыграть в ближайшее время.

Момон допустил, что россиянин может не вернуться в строй до конца сезона.

Также он отметил, то есть противоречивые сведения о возможной продаже Головина этим летом.

Александр Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин сыграл за клуб 29 матчей во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и одной передачей. Контракт Головина с «Монако» рассчитан еще на четыре года.

Ранее вратарь «Спартака» Илья Помазун стал соавтором уникального клубного достижения.