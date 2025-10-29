«Локомотив» предложил крупную сумму за игрока хорватской молодежки

Агент 20-летнего футболиста Матей Шкегро подтвердил интерес со стороны российского клуба, отметив также, что в его клиенте заинтересованы «два серьезных клуба из Бундеслиги».

В активе Ягушича шесть матчей за хорватскую молодежку, в которых он забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €1,8 млн.

В «Локомотиве» на позиции атакующего полузащитника играет Алексей Батраков, интерес к которому проявляют многие европейские клубы.

Ранее инсайдер НХЛ Франк Серавалли назвал клуб, в который мог бы перейти нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.