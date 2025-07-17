Гончаренко признался, что получал на телефон угрозы от нижегородских фанатов

«Мне на личный номер писали обычные фанаты клуба с угрозами. „Ты говно, ты дерьмо. Что ты делаешь в нашем городе?“ Я более чем уверен, что мой номер им дали сотрудники клуба. Если у меня просят чей-то контакт, я всегда спрошу разрешения. Ни разу никому не дал телефон Гинера или Галицкого. А здесь…» — рассказал специалист.

Гончаренко отметил, что ничего не отвечал на подобные послания, а прессу об игре своего клуба в последний раз читал еще во времена, когда возглавлял «БАТЭ».

В минувшем сезоне «Пари НН» под руководством Гончаренко занял 13-е место в РПЛ, затем уступил в стыковых матчах «Сочи», но сумел сохранить место в высшем дивизионе после исключения из РПЛ ФК «Химки».

Ранее в России 48-летний специалист работал в «Кубани», «Урале», ЦСКА, «Уфе» и «Краснодаре».

Также в интервью Гончаренко назвал «Пари НН» самым уязвимым клубом для критики со стороны СМИ в РПЛ.