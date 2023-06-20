Гонщик из Истры смог выиграть Кубок Москвы по ралли, несмотря на сломанный глушитель в автомобиле

Гонщик из подмосковной Истры Роман Саухин выиграл Кубок Москвы по ралли. В беседе с интернет-изданием «Истринские вести» он рассказал , какие проблемы подстерегали его во время заезда.

По его словам, один из инцидентов мог лишить его победы. Перед началом второго отрезка состязаний глушитель его автомобиля развалился, что серьезно осложняло движение.

«За 10 минут до старта мы взяли обычную веревку и привязали глушитель к днищу машины, обмотав весь кузов автомобиля. Вместо машины у нас получился торт с бантиком, но только так мы смогли бы участвовать в соревнованиях дальше», — поделился Роман.

Победитель гонки также отметил, что не собирается останавливаться и будет дальше принимать участие в заездах. Вскоре он собирается стать участником Чемпионате ЦФО по ралли.

Накануне сообщалось, что пилоты из химкинской команды имени русского солдата Евгения Родионова на третьем этапе областного первенства выиграли общий зачет.