Гора из «Игры престолов» прилетел в Красноярск на турнир по силовому экстриму

Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов», прилетел в Красноярск на турнир по силовому экстриму Siberian Power Show.

Турнир пройдет с 19 по 20 апреля, но знаменитый исландец выступать не планирует, он приглашен в качестве почетного гостя.

Спортсмен ростом 206 см и весом 200 кг стал чемпионом мира по силовому экстриму в 2018 году. Также он пробовал себя в профессиональном боксе.

В Красноярске ждут и американца Джулиуса Мэддокса, рекордсмена мира по жиму лежа. В 2020 году атлет выжал 354,7 кг (782 фунта), но останавливаться на этом не собирается и хочет довести планку рекорда до невероятных 800 фунтов.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Иван Демидов установил рекорд «Монреаля»: за один день клуб продал джерси новичка на $250 тыс.