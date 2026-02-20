«Горько и больно»: скончался основатель группы Shortparis Николай Комягин

По словам телеведущего, у Комягина не выдержало сердце после тренировки по боксу. Она назвала эту потерю горькой и невосполнимой.

«Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный», — написала Собчак о певце.

Комягин родом из Новокузнецка. Он быстро завоевал популярность сначала в Санкт-Петербурге, а затем и по всей России. Несмотря на запрет давать концерты на родине, артист отказался переезжать за рубеж, оставшись верен своим принципам и публике.

До создания Shortparis Комягин пел в Новокузнецке в фолк-рок-группе «Пол-Седьмого Ноября», затем в «Плохой Идее» и альтернативной джаз-фьюжн-группе Sound Wave. В 2010 году он переехал в Петербург, где вместе с Александром Иониным и Павлом Лесниковым в 2012 году основал Shortparis. До этого они успели поработать над инди-рок-проектом Fools On Time Square.

