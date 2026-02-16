Прощай легенда: умер актер «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» Роберт Дюваль

На 96-м году жизни скончался легендарный американский актер и режиссер Роберт Дюваль. Он ушел из жизни, оставив после себя колоссальное творческое наследие, которое охватывает более шести десятилетий истории Голливуда. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Для всего мира он был актером, обладателем премии "Оскар", режиссером и великим рассказчиком. Для меня он был просто всем», — поделилась супруга актера в официальном заявлении. Она подчеркнула, что Роберт до последних дней сохранял страсть к своей профессии и всегда стремился довести до совершенства образ каждого своего персонажа, будь то хладнокровный Том Хейген или эксцентричный подполковник Килгор.

За свою выдающуюся карьеру Роберт Дюваль номинировался на премию «Оскар» семь раз. Свою заветную статуэтку за лучшую мужскую роль он получил в 1984 году за участие в драме «Нежное милосердие», где сыграл исполнителя кантри-музыки. Его вклад в кинематограф был отмечен множеством наград, включая «Золотые глобусы» и премии BAFTA, а его фразы из фильмов стали частью мировой поп-культуры.

